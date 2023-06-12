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SIPRI: Ядерные государства все больше инвестируют в свои арсеналы

SIPRI: Ядерные государства все больше инвестируют в свои арсеналы Количество действующих ядерных вооружений начало расти по мере реализации долгосрочных планов стран по модернизации и расширению вооруженных сил.
Другие страны
12 июня 2023 г. 18:03
SIPRI: Ядерные государства все больше инвестируют в свои арсеналы

Количество действующих ядерных вооружений начало расти по мере реализации долгосрочных планов стран по модернизации и расширению вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный анализ Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным исследования, девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и несколько развернули новые ядерные боеголовки в 2022 году.

Из общего глобального запаса боеголовок, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 года, около 9 576 находились в военных запасах для потенциального использования - на 86 больше, чем в январе 2022 года.

Из них примерно 3 844 боеголовки были развернуты с ракетами и самолетами, а около 2 тыс. - почти все из которых принадлежали России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракетах или хранились на авиабазах размещения ядерных бомбардировщиков.

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Версия на английском языке Global nuclear arsenal grew last year, SIPRI says

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