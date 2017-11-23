Синоптики: Саудовскую Аравию этой зимой ждут морозы

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Необычайно холодная погода этой зимой ожидает Саудовскую Аравию, которая известна своим жарким и засушливым климатом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.

"Температура воздуха на территории королевства зимой может понизиться до пяти градусов ниже нуля, холоднее всего будет на севере Саудовской Аравии", - сообщила в четверг в своем микроблоге в социальной сети саудовская метеорологическая служба.

Зимой прошлого года страны Аравийского полуострова уже стали свидетелями необычного для этих мест погодного явления - выпадения снега. Снег прошлой зимой покрыл отдельные районы на севере Саудовской Аравии, выпал в султанате Оман и столичном эмирате ОАЭ.