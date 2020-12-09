О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за коронавируса

Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за коронавируса Сообщается, что круизный корабль повернул обратно на третий день из четырех запланированных
Другие страны
9 декабря 2020 г. 10:01
Сингапурский круизный лайнер в никуда вернулся назад из-за коронавируса

Рейс круизной компании Royal Caribbean в рамках программы "круизов в никуда", введенных в Сингапуре из-за приостановки туризма в связи с пандемией, досрочно вернулся в порт из-за случая коронавируса на борту. Как передает Report, об этом сообщает издание Straits Times.

Ранее власти Сингапура проинформировали о запуске тестовой программы "круизов в никуда", в рамках которой с ноября круизные лайнеры должны были выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия.

Сообщается, что круизный корабль повернул обратно на третий день из четырех запланированных. После выявления зараженного на борту все пассажиры и работники на круизном лайнере были изолированы, контактировавшие с заболевшим сдали отрицательный тест на COVID-19.

Подобные "круизы в никуда" были введены в Сингапуре после отказа от концепции "полетов в никуда", когда лайнеры вылетали, а затем возвращались в аэропорт. Пассажиры могли провести в полете примерно три часа. Целью этой инициативы была борьба с экономическими сложностями у перевозчика из-за коронавируса. Однако позднее местная авиакомпания отказалась от таких полетов из-за негативного влияния подобных рейсов на экологию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi