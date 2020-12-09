Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за коронавируса

Сообщается, что круизный корабль повернул обратно на третий день из четырех запланированных

Рейс круизной компании Royal Caribbean в рамках программы "круизов в никуда", введенных в Сингапуре из-за приостановки туризма в связи с пандемией, досрочно вернулся в порт из-за случая коронавируса на борту. Как передает Report, об этом сообщает издание Straits Times.

Ранее власти Сингапура проинформировали о запуске тестовой программы "круизов в никуда", в рамках которой с ноября круизные лайнеры должны были выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия.

Сообщается, что круизный корабль повернул обратно на третий день из четырех запланированных. После выявления зараженного на борту все пассажиры и работники на круизном лайнере были изолированы, контактировавшие с заболевшим сдали отрицательный тест на COVID-19.

Подобные "круизы в никуда" были введены в Сингапуре после отказа от концепции "полетов в никуда", когда лайнеры вылетали, а затем возвращались в аэропорт. Пассажиры могли провести в полете примерно три часа. Целью этой инициативы была борьба с экономическими сложностями у перевозчика из-за коронавируса. Однако позднее местная авиакомпания отказалась от таких полетов из-за негативного влияния подобных рейсов на экологию.