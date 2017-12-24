Сингапурский Boeing столкнулся с грузовиком при вылете из Индонезии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Самолет сингапурской авиакомпании SilkAir столкнулся с грузовиком в международном аэропорту города Медан в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает 24 декабря газета The Straits Times.

Никто из находившихся на борту 163 пассажиров не пострадал.

Представитель компании рассказал, что инцидент произошел 23 декабря, когда Boeing 737 начинал движение по рулежной дорожке. На распространенных фотографиях заметна сильная вмятина от удара грузовика в центральную часть фюзеляжа. После высадки пассажиров и выгрузки багажа лайнер был доставлен в ремонтный ангар, а за пассажирами был прислан из Сингапура новый самолет.

Официальный представитель аэропорта Висну Ситиантно рассказал индонезийскому новостному порталу Detik, что причины случившегося пока не установлены, рассматриваются несколько версий, в том числе ошибки пилотов и водителя грузовика.