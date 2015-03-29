Сингапурцы простились с "отцом-основателем" государства

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Тысячи сингапурцев простились с первым премьер-министром страны, "отцом-основателем" Ли Куан Ю.

Как сообщает Report со ссылкой на Straight Times, в ходе траурной процессии участвовали также премьер-министр Австралии Тони Эббот, президент Южной Кореи Пак Кын Хе, глава правительства Индии Нарендра Моди, президенты Индонезии и Мьянмы Джоко Видодо и Тейн Сейн, экс-президент США Билл Клинтон и другие.

Как сообщил сын скончавшегося премьер-министра Ли Сянь Лун, более 1,2 млн. человек простились с Ли Куан Ю в ходе недельного траура, объявленного в стране.

Напомним, что Ли Куан Ю был премьер-министром с 1959 по 1990 гг., и считается автором сингапурского экономического чуда, в результате которого Сингапур из бедной страны превратился в один из процветающих стран в мире. Ли Куан Ю скончался 22 марта на 92-м году жизни.