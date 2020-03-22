​Сингапур запретил краткосрочные поездки в страну из-за коронавируса

Сингапур закрывает въезд всем прибывающим в страну на непродолжительный срок в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"Ввиду повышенного риска появления ввозных случаев COVID-19 в Сингапуре, всем прибывающим с краткосрочными поездками теперь не будет разрешен въезд или транзит через Сингапур", - сообщается на сайте. Отмечается, что власти намерены сосредоточить все имеющиеся ресурсы на помощи сингапурцам, поэтому не смогут обеспечивать карантин и медицинскую помощь въезжающим иностранцам.

Въезд будет по-прежнему будет разрешен всем тем, кто имеет разрешение на работу в Сингапуре. Запрет вступает в силу в 23:59 по местному времени в понедельник.

Напомним, что в Сингапуре зафиксировано 432 случая заражения COVID-19.