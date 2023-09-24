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Сингапур ужесточил проверку клиентов при открытии банковских счетов

Сингапур ужесточил проверку клиентов при открытии банковских счетов Банки Сингапура ужесточили проверку клиентов, в том числе при открытии счетов, после разразившегося в августе скандала с отмыванием денег на сумму $1,8 млрд.
Другие страны
24 сентября 2023 г. 11:57
Сингапур ужесточил проверку клиентов при открытии банковских счетов

Банки Сингапура ужесточили проверку клиентов, в том числе при открытии счетов, после разразившегося в августе скандала с отмыванием денег на сумму $1,8 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, финансовые учреждения предупредили клиентов и их консультантов, что период ожидания открытия частного банковского счета увеличился с менее чем месяца до трех-четырех.

Денежно-кредитное управление Сингапура (Центробанк) разослало в минувшем месяце финансовым институтам уведомление о необходимости тщательной проверки всех сделок. Центробанк "самым серьезным образом относится к этому делу, надзорные мероприятия с финансовыми учреждениями продолжаются", - отмечается в заявлении.

В августе в Сингапуре были арестованы 10 иностранных граждан в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. В результате рейдов почти 400 полицейских у них были изъяты ювелирные изделия, золотые слитки, дизайнерские сумки, наличные, криптоактивы. Были конфискованы 94 объекта недвижимости и более 50 элитных автомобилей, заморожены 35 банковских счетов.

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Версия на азербайджанском языке Sinqapurda bank hesabları açarkən müştərinin yoxlanılması gücləndirilib

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