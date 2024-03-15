Сингапур сбросит с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы

Военно-воздушные силы Республики Сингапур с 16 по 17 марта сбросят с воздуха гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

Военно-воздушные силы Республики Сингапур с 16 по 17 марта сбросят с воздуха гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Сингапура.

Передача груза будет осуществляться через воздушный коридор Иордании.

Сброс осуществит военно-транспортный самолет Сингапура С-130 при поддержке ВС Иордании. Министр иностранных дел республики Вивиан Балакришнан в сопровождении нескольких высокопоставленных лиц с 16 по 17 марта совершит визит в Иорданию для обеспечения операции.

В свою очередь премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун направил в адрес короля Иордании Абдаллы II письмо, в котором выразил благодарность за оказываемую помощь в доставке гуманитарного груза.