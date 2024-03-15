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Сингапур сбросит с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы

Сингапур сбросит с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы Военно-воздушные силы Республики Сингапур с 16 по 17 марта сбросят с воздуха гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.
Другие страны
15 марта 2024 г. 18:43
Сингапур сбросит с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы

Военно-воздушные силы Республики Сингапур с 16 по 17 марта сбросят с воздуха гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Сингапура.

Передача груза будет осуществляться через воздушный коридор Иордании.

Сброс осуществит военно-транспортный самолет Сингапура С-130 при поддержке ВС Иордании. Министр иностранных дел республики Вивиан Балакришнан в сопровождении нескольких высокопоставленных лиц с 16 по 17 марта совершит визит в Иорданию для обеспечения операции.

В свою очередь премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун направил в адрес короля Иордании Абдаллы II письмо, в котором выразил благодарность за оказываемую помощь в доставке гуманитарного груза.

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