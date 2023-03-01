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Сингапур расширит парк F-35B до 12 самолетов

Сингапур расширит парк F-35B до 12 самолетов Сингапур воспользуется контрактным опционом на приобретение еще восьми истребителей F-35B, доведя свой парк до 12 самолетов, которые компания Lockheed Martin поставит к концу десятилетия.
Другие страны
1 марта 2023 г. 11:44
Сингапур расширит парк F-35B до 12 самолетов

Сингапур воспользуется контрактным опционом на приобретение еще восьми истребителей F-35B, доведя свой парк до 12 самолетов, которые компания Lockheed Martin поставит к концу десятилетия.

Как передает Report, об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление министра обороны Сингапура Нг Энг Хена.

Выступая перед законодателями во время слушаний по бюджету, Хен сказал, что решение было принято после "полной оценки" F-35, которая последовала за расширением доступа к программе самолетов благодаря первоначальному заказу страны.

В частности, пилоты ВВС Республики Сингапур получили возможность летать на тренажерах F-35 под руководством действующих пилотов-инструкторов, а также провели оценку электронных систем на борту самолета.

Государственный департамент США в январе 2020 года удовлетворил запрос Сингапура на покупку четырех F-35B - варианта Joint Strike Fighter с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Утверждение также включало возможность покупки еще восьми самолетов.

Отмечается, что возможность укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B позволяет ВВС Сингапура уменьшить зависимость от длинных взлетно-посадочных полос.

В настоящее время в Сингапуре есть пять установленных аэропортов и авиабаз на его главном острове площадью 280 квадратных миль, а также меньшая полоса аварийной посадки на одном из небольших прибрежных островов.

Отмечается также, что Сингапур увеличил оборонный бюджет в 2023 году на 5,6% - до 13,4 млрд долларов.

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