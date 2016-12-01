Сингапур признал независимость Косово

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Косово Хашим Тачи сообщил, что суверенитет республики официально признан со стороны Сингапура, сообщает Report.

«Спасибо Сингапуру за признание независимости Косово. Большинство стран-членов ООН уже сделали этот шаг, Косово утверждает свое место в мире»,— написал он в Twitter.

Ранее Еврокомиссия выступила за введение безвизового режима для жителей Косово для краткосрочного пребывания на территории Шенгенской зоны.