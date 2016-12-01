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    Сингапур признал независимость Косово

    Об этом сообщил президент Косово Хашим Тачи

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Косово Хашим Тачи сообщил, что суверенитет республики официально признан со стороны Сингапура, сообщает Report.

    «Спасибо Сингапуру за признание независимости Косово. Большинство стран-членов ООН уже сделали этот шаг, Косово утверждает свое место в мире»,— написал он в Twitter.

    Ранее Еврокомиссия выступила за введение безвизового режима для жителей Косово для краткосрочного пребывания на территории Шенгенской зоны.

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