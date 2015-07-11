Китай пригласил премьер-министра Японии на парад в честь победы

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Власти Китая пригласили японского премьер-министра Синдзо Абэ присутствовать на военном параде в Пекине 3 сентября в честь победы над Японией, ознаменовавшей конец Второй мировой войны.

Как отмечает Report, об этом сообщает BBC.

Официального ответа на приглашение со стороны премьера пока не поступало.

Как ожидается, в день 70-летия окончания войны Абэ выступит с масштабной речью, в которой выразит раскаяние по поводу роли Японии в конфликте.