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    Китай пригласил премьер-министра Японии на парад в честь победы

    Мероприятие запланировано на 3 сентября

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Власти Китая пригласили японского премьер-министра Синдзо Абэ присутствовать на военном параде в Пекине 3 сентября в честь победы над Японией, ознаменовавшей конец Второй мировой войны.

    Как отмечает Report, об этом сообщает BBC. 

    Официального ответа на приглашение со стороны премьера пока не поступало.

    Как ожидается, в день 70-летия окончания войны Абэ выступит с масштабной речью, в которой выразит раскаяние по поводу роли Японии в конфликте.

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