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Синдзо Абэ посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы

Синдзо Абэ посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы Бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения, посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы.
Другие страны
11 июля 2022 г. 12:48
Синдзо Абэ посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы

Бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения, посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Абэ будет награжден Высшим орденом Хризантемы с цепью — таким орденом в Японии награждают только посмертно. Покойный политик станет четвертым бывшим премьер-министром, получившим эту награду.

Высший орден Хризантемы был учрежден в XIX веке. Он состоит из четырехконечного позолоченного знака с лучами из белой эмали, в центре него находится красное солнце, а с четырех сторон — желтые цветы хризантемы с зелеными листьями.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось. Абэ было 67 лет.

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