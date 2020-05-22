Абэ отказался уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг прокурора Токио

Cиндзо Абэ https://report.az/storage/news/5999b71c5463de9d9f9cbc2081beabb0/e1d742c0-2a12-43dd-b633-b45f45d7d016_292.jpg

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что не намерен оставлять свою должность, несмотря на скандальную отставку прокурора Токио Хирому Курокавы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава правительства сделал сегодня во время заседания профильного комитета нижней палаты японского парламента.

"На меня возложена миссия предотвратить распространение нового коронавируса, защитить жизнь и здоровье граждан, а также обеспечить непрерывность работы компаний", - отметил Абэ.

Ранее во время заседания оппозиционные депутаты парламента Японии раскритиковали главу правительства, заявив, что "премьер Абэ и министр [юстиции Масако] Мори не понесли никакой ответственности" за действия прокурора.

Курокава подал в отставку 21 мая, кабинет министров Японии утвердил ее накануне. Причиной его ухода стал скандал из-за азартных игр на деньги в период действия общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.