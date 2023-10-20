Синди Поллукс: Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению

Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению.

Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению народов, оказавшихся под ее воздействием.

Как сообщает Report об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) заявила член политбюро движения Социальная свобода и деколонизация Французской Гвианы Синди Поллукс.

"Для получения качественного образования и условий для устройства на работу наша молодежь вынуждена уезжать из родных мест в метрополию. Политика Франции такова, что молодых людей приглашают в континентальную часть страны, но не предоставляют им должных условий для жизни", - рассказала она.

По ее словам в поле их зрения находятся люди в возрасте от 18 до 25 лет. "Им обещают блестящее будущее, но на деле они остаются без работы и оказываются легкой добычей для государства, которое пользуется ими", - отметила Синди Поллукс.

Более половины страны страдает от безработицы, отметила она, в результате прибегает к наркотикам, во Французской Гвиане высокие показатели наркозависимости.