О нас

Синди Поллукс: Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению

Синди Поллукс: Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению.
Другие страны
20 октября 2023 г. 15:38
Синди Поллукс: Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению

Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению народов, оказавшихся под ее воздействием.

Как сообщает Report об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) заявила член политбюро движения Социальная свобода и деколонизация Французской Гвианы Синди Поллукс.

"Для получения качественного образования и условий для устройства на работу наша молодежь вынуждена уезжать из родных мест в метрополию. Политика Франции такова, что молодых людей приглашают в континентальную часть страны, но не предоставляют им должных условий для жизни", - рассказала она.

По ее словам в поле их зрения находятся люди в возрасте от 18 до 25 лет. "Им обещают блестящее будущее, но на деле они остаются без работы и оказываются легкой добычей для государства, которое пользуется ими", - отметила Синди Поллукс.

Более половины страны страдает от безработицы, отметила она, в результате прибегает к наркотикам, во Французской Гвиане высокие показатели наркозависимости.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
15 октября 2023 г. 07:07
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
15 октября 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi