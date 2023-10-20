Синди Поллукс: Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению

Колониальная политика Франции наносит урон молодому поколению народов, оказавшихся под ее воздействием.
Как сообщает Report об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) заявила член политбюро движения Социальная свобода и деколонизация Французской Гвианы Синди Поллукс.
"Для получения качественного образования и условий для устройства на работу наша молодежь вынуждена уезжать из родных мест в метрополию. Политика Франции такова, что молодых людей приглашают в континентальную часть страны, но не предоставляют им должных условий для жизни", - рассказала она.
По ее словам в поле их зрения находятся люди в возрасте от 18 до 25 лет. "Им обещают блестящее будущее, но на деле они остаются без работы и оказываются легкой добычей для государства, которое пользуется ими", - отметила Синди Поллукс.
Более половины страны страдает от безработицы, отметила она, в результате прибегает к наркотикам, во Французской Гвиане высокие показатели наркозависимости.