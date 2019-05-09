Сына Дональда Трампа вызвали на допрос в сенат

Комитет Сената США по разведке вызвал старшего сына президента США Дональда Трампа для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о вмешательстве России в ход американской предвыборной кампании 2016 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что сенаторы намерены дополнительно расспросить Дональда Трампа-младшего в связи с его ответами, которые он ранее давал следователям конгресса в ходе "российского расследования".

В 2017 году сын президента уже выступал и перед комитетом по разведке, и перед юридическим комитетом. Тогда он утверждал, что знал о плане по постройке в Москве "башни Трампа" (Trump Tower) лишь поверхностно.

Как отмечают СМИ, впервые сенаторы вызвали повесткой члена семьи президента Трампа. Ранее Трамп-младший получал обычные приглашения на слушания.