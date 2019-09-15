​Сын Зурабишвили стал сотрудником администрации президента Франции

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили, Теймураз Горджестани, назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье еженедельная французская газета Le Journal du Dimanche.

Ранее Горджестани, являющийся гражданином Франции и Грузии, работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. В последние годы он являлся сотрудником посольства Франции в Лондоне. Как сообщает Le Journal du Dimanche, в дипломатическом отделе администрации президента Франции ему теперь предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.