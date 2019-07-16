Сын российского депутата задавил двух пешеходов

В Челябинской области сын депутата сбил двух пешеходов. Как передает Report, об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники.

Уточняется, что это случилось вечером 15 июля. По предварительным данным, сын депутата Кунашакского района региона пытался не задавить на дороге внезапно появившуюся собаку. При попытке избежать столкновения, машина выехала на обочину и столкнулась с двумя пешеходами, убив их.

Источники рассказали, что автомобиль сына депутата двигался со скоростью 200 км/ч.

"В ДТП погибла супружеская пара", - добавили источники. В настоящее время нет официальных комментариев и подтверждений.