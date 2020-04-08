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Сын президента Сербии заразился коронавирусом

​Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын болен коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться - не вариант. Мой первый ребенок заражен коронавирусом, клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят", - написал Вучич в своем аккаунте и приложил фото с юным сыном.

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 65 человек, число инфицированных составило 2 666 человек.

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