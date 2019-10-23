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Сын президента Бразилии отказался от должности посла в Вашингтоне

​Сын президента Бразилии отказался от должности посла в Вашингтоне

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару депутат Эдуарду Болсонару сообщил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на должность посла в Вашингтоне.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление молодой политик сделал во вторник в ходе пленарного заседания Палаты депутатов.

"Я долго думал над этим, мы советовались со многими. Необходимо в том числе помнить о моих избирателях. Признаюсь, не многие из них поддержали эту идею", - пояснил свое решение парламентарий, отметив, что в Бразилии его ждет "не менее, а может быть, и более важная роль", передает телеканал Globo.

В понедельник Эдуарду Болсонару был утвержден в качестве главы фракции Социал-либеральной партии в нижней палате парламента страны.

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