Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Власти американского штата Род-Айленд установили, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - 84-летнего Сергея Хрущева - в городе Кранстоне было огнестрельное ранение в голову, нет свидетельств того, что речь идет о преступлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

В судебно-медицинской экспертизе приводится комментарий представителя полицейского управления Кранстона Тодда Паталано. Как он сообщил, у властей нет причин полагать, что речь идет о преступлении. Агентство не разъясняет, считают ли американские власти, что Хрущев совершил самоубийство, или рассматривают версию о том, что произошел несчастный случай.

В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.