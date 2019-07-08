Сын бывшего главы МИД Кореи бежал в КНДР

В КНДР попросил политического убежища Чхо Ин Гук – сын самых известных южнокорейских перебежчиков в истории. Его отец был министром иностранных дел Республики Корея и перебрался в КНДР в 80-е годы двадцатого века, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Прибытие перебежчика в Пхеньян транслировалось по государственному телевидению.

Как именно Чхо Ин Гуку удалось бежать – неизвестно, однако BBC сообщает, что в последние годы он неоднократно посещал Северную Корею. Так, в 2006 году он приезжал на похороны матери. Согласно СМИ КНДР, он будет работать в ведомстве, занимающемся вопросами объединения.

Его отец Чхо Доксин возглавлял министерство иностранных дел Кореи с 1961 по 1963 и ушел в отставку из-за разногласий с президентом Пак Чон Хи. Он был активным критиком военного режима, и в 70-е годы прошлого века эмигрировал в США, а спустя десятилетие перебрался в КНДР.