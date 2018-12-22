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    Умер один из последних участников восстания в Варшавском гетто

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Один из последних участников восстания в Варшавском гетто Симха Ротайзер-Ротем скончался в Израиле в возрасте 94 лет. Об этом сообщил в субботу польский информационный портал Onet, передает Report. 

    В детстве и юношестве он носил имя Шимон Ротайзер. В период Второй мировой войны принимал участие в деятельности Еврейской боевой организации, по заданию которой он оказывал помощь в эвакуации единомышленников. В период Варшавского восстания в 1944 году Ротайзер сражался в рядах польской Армии Людовой. После войны Шимон эмигрировал в Израиль, где изменил имя на Симха Ротем. Позднее он стал почетным гражданином Варшавы и был награжден Орденом Возрождения Польши. 

    Варшавское гетто было самым большим закрытым еврейским районом в охваченной войной Европе. В марте 1941 года, когда туда были выселены десятки тысяч евреев, численность его населения достигла своего максимума - 460 тыс. человек. Люди там умирали от голода и болезней, не имея возможности достать пропитание или лекарства. 

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