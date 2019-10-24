Ущерб сельскому хозяйству Японии от тайфуна "Хагибис" превышает $902 млн

Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от обрушившегося в октябре на страну тайфуна "Хагибис" достигает почти 98 млрд иен (более $902 млн).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило национальное общественное телевидение, суммировавшее данные по 38 пострадавшим японским префектурам.

Сумма ущерба, по этим оценкам, будет возрастать по мере проведения поисково-спасательных работ.

Тайфун "Хагибис", ударивший по Японии 12-13 октября, нанес ущерб 7 тыс. объектов сельского хозяйства, рисовым полям и фруктовым садам. Существенно пострадали рыболовные порты, прибрежные фабрики по переработке морепродуктов.