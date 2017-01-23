Силы Западной Африки вошли в столицу Гамбии

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вошли в столицу Гамбии Банжул.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

Отмечается, что военные проконтролируют передачу власти президенту Адаме Барроу.

Кроме того, сообщается, что экс-президент Яйя Джамме, улетевший из страны, опустошил государственную казну.

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме улетел из ранее возглавляемой им страны и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею.

Сообщество 19 января направило в Гамбию 7 тыс. солдат. На территории страны останется часть войск для обеспечения безопасности.