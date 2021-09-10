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Силы в Панджшере заявили, что талибы проводят этнические чистки

Силы в Панджшере заявили, что талибы проводят этнические чистки Представители радикального движения "Талибан" изгнали из провинции Панджшер на севере Афганистана тысячи человек, а также проводят этнические чистки.
Другие страны
10 сентября 2021 г. 04:29
Силы в Панджшере заявили, что талибы проводят этнические чистки

Представители радикального движения "Талибан" изгнали из провинции Панджшер на севере Афганистана тысячи человек, а также проводят этнические чистки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Али Майсам Назари.

"Талибан" изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию", - написал Назари в Twitter, призвав международное сообщество вмешаться в происходящее и "положить конец этим военным преступлениям".

В августе на фоне вывода из страны военного контингента США "Талибан" захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Однако провинция Панджшер до сих пор остается неприступной. Талибам удалось захватить только основную дорогу.

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