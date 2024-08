Силы США уничтожили в Йемене беспилотники хуситов

Американские военные уничтожили одну пусковую ракетную установку, один беспилотный надводный корабль и два беспилотных летательных аппарата мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом Центральное командование ВС США сообщило в соцсети "X".

ВС США утверждают, что беспилотники представляли непосредственную угрозу американским, коалиционным и торговым судам в регионе.