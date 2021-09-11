Силы сопротивления отбили у "Талибана" три района в провинции Панджшер

Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан", отбили у радикалов три района в указанном регионе.

Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан", отбили у радикалов три района в указанном регионе.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Afghanistan Times .

По информации ее источников, ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Панджшера. Уточняется, что в результате ожесточенных боев силы ФНС "уничтожили десятки боевиков талибов".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.