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Силы самообороны Японии тестируют связь с использованием спутников Starlink

Силы самообороны Японии тестируют связь с использованием спутников Starlink Вооруженные силы Японии с марта в тестовом режиме запустили системы связи с использованием коммерческой спутниковой сети Starlink компании SpaceX.
Другие страны
27 июня 2023 г. 15:20
Силы самообороны Японии тестируют связь с использованием спутников Starlink

Вооруженные силы Японии с марта в тестовом режиме запустили системы связи с использованием коммерческой спутниковой сети Starlink компании SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны страны Ясукадзу Хамада.

"В последние годы все более актуальным становится повышение устойчивости спутниковой связи, например, путем использования нескольких спутниковых сетей. По этой причине Минобороны и Силы самообороны решили использовать частные спутниковые системы Starlink в тестовом режиме с марта этого года", - заявил министр.

Согласно информации газеты Yomiuri, к полномасштабному использованию коммерческой спутниковой сети ведомство приступит в следующем финансовом году. Соответствующие устройства связи уже развернуты в подразделениях Сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушных сил самообороны.

Оборонное ведомство Японии уже вывело на геостационарную орбиту (примерно 36 тыс. км над землей) два собственных спутника связи Х-диапазона. Однако использование военным ведомством гражданской спутниковой сети отмечается впервые. В 2023 году Минобороны планирует подписать контракты с другими компаниями для оказания аналогичных услуг. Затем, протестировав работоспособность новой системы связи, оно примет окончательное решение о начале ее полномасштабного использования.

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