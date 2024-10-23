Силы самообороны Японии и ВС США начали учения с участием 45 тыс. военных

Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение крупномасштабных совместных учений Keen Sword, география которых распространится на всю территорию Японии.

Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение крупномасштабных совместных учений Keen Sword, география которых распространится на всю территорию Японии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, проходящие каждые два года учения, в рамках которых, в частности, отрабатывается противовоздушная и противоракетная оборона, продлятся до 1 ноября.

Как сообщало ранее Министерство обороны Японии, в рамках учений будут отрабатываться штабная координация сторон, совместные воздушно-десантные операции, комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, защита ключевых объектов инфраструктуры и отдаленных японских островов. С обеих сторон в учениях примут участие все три вида войск - наземные, морские и воздушные. Также в этом году к учениям присоединятся ВС Австралии.

По данным японского оборонного ведомства, в учениях примут участие порядка 45 тыс. военнослужащих - 33 тыс. с японской стороны и 12 тыс. с американской. Также Япония и США в учениях Keen Sword в этом году задействуют 40 кораблей и 370 самолетов.

Отмечается, что в качестве наблюдателей на учения были приглашены представители Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Франции, Южной Кореи и НАТО. Keen Sword проводятся с 1986 года, эти учения станут уже 17-ми.