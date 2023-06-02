Силы ПВО Украины сбили в небе над Киевом более 30 российских дронов и ракет

В ночь на 2 июня части российской армии подвергли массированному комбинированному удару столицу Украины город Киев.

В ночь на 2 июня части российской армии подвергли массированному комбинированному удару столицу Украины город Киев.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "УНИАН".

Согласно информации, ВС России атаковали украинскую столицу и область дронами и крылатыми ракетами.

Пуски ракет были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, по предварительной версии, с использованием крылатых ракет типа Х-101/555. Синхронно с разных направлений Киев атаковали БПЛА, баражирующие боеприпасы Shahed.

Силы ПВО обнаружили и уничтожили более 30 воздушных целей разного типа. Информации о разрушениях и пострадавших нет.