Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства

В ходе ночной атаки российских войск на прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях Украины силами ПВО уничтожено шесть дронов иранского производства.
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"Ночью атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской области. По предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов", - говорится в информации.
Отметим, что с начала войны России против Украины Тегеран поставляет Москве беспилотники "Шахед".