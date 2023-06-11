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Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства

Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства Российские войска атаковали прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях. противовоздушная оборона Украины уничтожила 6 иранских дронов.
Другие страны
11 июня 2023 г. 11:34
Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства

В ходе ночной атаки российских войск на прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях Украины силами ПВО уничтожено шесть дронов иранского производства.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Ночью атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской области. По предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов", - говорится в информации.

Отметим, что с начала войны России против Украины Тегеран поставляет Москве беспилотники "Шахед".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna İran istehsalı olan 6 PUA-nı məhv edib

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