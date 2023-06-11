Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства

Российские войска атаковали прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях. противовоздушная оборона Украины уничтожила 6 иранских дронов.

В ходе ночной атаки российских войск на прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях Украины силами ПВО уничтожено шесть дронов иранского производства.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Ночью атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской области. По предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов", - говорится в информации.

Отметим, что с начала войны России против Украины Тегеран поставляет Москве беспилотники "Шахед".