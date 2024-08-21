Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 45 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 дронов, в том числе 11 над Московской областью.

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 45 дронов, в том числе 11 над Московской областью.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 из них сбиты над территорией Московской области, еще 23 - над Брянской, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, три - над Калужской и два над Курской областью.