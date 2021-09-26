Силы по борьбе с терроризмом Ирака уничтожили почти 260 боевиков

Контртеррористические подразделения Ирака ликвидировали за последние 17 месяцев почти 260 боевиков действующего в стране экстремистского подполья.

Контртеррористические подразделения Ирака ликвидировали за последние 17 месяцев почти 260 боевиков действующего в стране экстремистского подполья.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство INA со ссылкой на данные Управления по борьбе с терроризмом республики.

"В период с 1 мая прошлого года по 25 сентября текущего было проведено 487 операций и рейдов, в результате которых ликвидированы 257 врагов, - отмечается в докладе. - Задержаны 472 террориста, уничтожены 377 укрытий боевиков".

Согласно коммюнике, за это же время боевая авиация в качестве воздушной поддержки нанесла свыше 600 ударов. Изъято и обезврежено более 200 поясов со взрывчаткой и самодельных бомб, а также 356 кг взрывчатых веществ.