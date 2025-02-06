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Силы обороны Дании заказали в Финляндии носки для Гренландии

Силы обороны Дании заказали в Финляндии носки для Гренландии Силы обороны Дании заказали в Финляндии носки из мериноса для использования солдатами в Гренландии.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 14:24
Силы обороны Дании заказали в Финляндии носки для Гренландии

Силы обороны Дании заказали в Финляндии носки из мериноса для использования солдатами в Гренландии.

Как передает Report, об этом сообщает портал Yle.

"Силы обороны Дании заказали для Гренландии сотни тысяч пар носков из мериноса в Финляндии. Финны выиграли международный тендер по качеству носков", - говорится в сообщении.

Соглашение между датским министром оборонных закупок и материально-технического обеспечения DALO и финской компанией Sukkamestarit уже подписан. Для компании Sukkamestarit, расположенной в Юлёярви, это самый крупный заказ в ее истории.

Стоимость четырехлетнего контракта составляет не менее 4 млн евро, но она может возрасти и до 10,5 млн евро.

Будет выпущено по меньшей мере 750 тыс. пар носков из шерсти мериноса. Они будут произведены в пяти различных моделях, самые толстые из которых подходят для арктических условий Гренландии.

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