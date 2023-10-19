Силы НАТО усилят патрулирование акватории Балтики

Страны НАТО усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе.

Страны НАТО усиливают патрулирование в Балтийском море после недавнего повреждения подводной инфраструктуры в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе альянса.

"Усиленные меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS и беспилотников", - подчеркивается в тексте.

Отмечается, что НАТО предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников в Балтийском море.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ" альянса, если окажется, что газопровод между Эстонией и Финляндией был поврежден в результате диверсии. Хельсинки и Таллин считают, что взрыв на Balticconnector стал результатом внешнего воздействия.