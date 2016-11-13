Силы иракской армии освободили древний город Нимруд

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака полностью освободили древний город Нимруд, который находится к юго-востоку от иракского города Мосул, от боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил спутниковый телеканал "Ас-Сумария".

Наземная операция по освобождению Мосула стартовала 17 октября. Помимо правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция.