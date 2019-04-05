СМИ: силы Хафтара вошли на территорию международного аэропорта в 25 км от центра Триполи

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вошли в пятницу на территорию международного аэропорта Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее арабские СМИ сообщали, что в районе воздушной гавани между хафтаровцами и формированиями, поддерживающими заседающее в столице Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, шли ожесточенные боестолкновения с применением различных видов вооружений. До этого ЛНА с боем заняла населенный пункт Суг-эль-Хамис, находящийся в 45 км южнее главного города страны.

Аэропорт расположен в районе Каср Бен-Гашир, приблизительно в 25 км к югу от центра столицы. Уже около пяти лет он не функционирует после того, как серьезно пострадал во время столкновений, вспыхнувших в июле 2014 года. Тогда стычки шли между контролировавшей гавань "Зинтанской бригадой", лояльной Хафтару, и происламистским альянсом "Рассвет Ливии", поддержавшим потерявший легитимность Всеобщий национальный конгресс (бывший временный парламент) и захватившим в итоге, как сам аэропорт, так и столицу к концу лета.

В боях практически полностью была уничтожена инфраструктура этого транспортного узла - 90% самолетов повреждены или сожжены, разрушена контрольно-диспетчерская вышка, взлетно-посадочная полоса требовала капитального ремонта. Все последующее время для сообщения с внешним миром использовался аэродром Митига под Триполи.

В четверг командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции по освобождению Триполи от террористов и хозяйничающих там вооруженных группировок. Глава заседающего там и признанного мировым сообществом ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.