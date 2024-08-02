Силы ДР Конго и Уганды ликвидировали более 20 боевиков

Правительственные подразделения Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды в ходе совместной операции на востоке ДРК уничтожили за последние семь дней более 20 боевиков из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Правительственные подразделения Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды в ходе совместной операции на востоке ДРК уничтожили за последние семь дней более 20 боевиков из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Okapi, об этом сообщил официальный представитель конголезской армии лейтенант Жюль Нгонго.

"Боевики были ликвидированы в лесном массиве Лолва в регионе Мамбаса провинции Итури. Потери правительственных сил ДРК и Уганды - пять погибших и двое раненых", - заявил он.

Совместная операция подразделений ДРК и Уганды против боевиков из АДС началась две недели назад. Боевики беспорядочно отступают на запад ДРК, грабя по дороге встречающиеся деревни. Из региона Мамбаса начался исход беженцев.

Нгонго сообщил, что правительственные силы маневрируют с тем, чтобы не допустить объединения разрозненных групп АДС.