Силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности к прекращению огня

Силы быстрого реагирования (СБР) готовы к немедленному прекращению огня и прямым переговорам с армией Судана.

Силы быстрого реагирования (СБР) готовы к немедленному прекращению огня и прямым переговорам с армией Судана.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении СБР и суданской коалиции гражданских сил "Такаддум", принятом по итогам переговоров в Аддис-Абебе.

"Силы быстрого реагирования выражают свою полную готовность немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия посредством прямых переговоров с вооруженными силами", - указывается в документе, под которым стоит подпись главы СБР Мухаммеда Хамдана Дагало.

СБР намерены достичь соглашения с армией, которое "станет обязательным для обеих сторон, будет реализовано под национальным, региональным и международным контролем, а также позволит остановить боевые действия и защитить гражданское население".

В рамках подготовки к мирному процессу СБР согласились открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи в подконтрольные им районы Судана, а также освободить 451 человека, которые были взяты в плен во время военного конфликта. Последняя мера названа в заявлении "жестом доброй воли" и ответом на просьбу гражданской коалиции "Такаддум". В документе подчеркивается, что освобождение пленных будет осуществляться при участии Международного комитета Красного Креста.