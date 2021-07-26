Силы безопасности Туниса ворвались в офис телеканала Al Jazeera

Силы безопасности Туниса взяли штурмом офис катарского телеканала Al Jazeera.

Силы безопасности Туниса взяли штурмом офис катарского телеканала Al Jazeera.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил cегодня телеканал на своей странице в Twitter.

"Тунисские силы безопасности штурмуют наш офис и выгоняют из него всех коллег-журналистов. Мы не получали предварительного уведомления о закрытии нашего офиса силами безопасности", - приводит телеканал слова директора тунисского представительства Лотфи Хаджи. Он отметил, что представители органов безопасности попросили сотрудников телеканала "выключить телефоны и компьютеры и отключить электропитание". Телеканал утверждает, что представители силовых ведомств не были одеты в соответствующую форму и заявили, что "выполняют инструкции". Причины такого решения тунисских властей пока не приводятся.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании.