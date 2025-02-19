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Силы безопасности Сирии арестовали продававших оружие "Хезболлах"

Силы безопасности Сирии арестовали продававших оружие "Хезболлах" Сирийские силы безопасности арестовали преступную группу, занимавшуюся контрабандой оружия и продажей его ливанской шиитской организации "Хезболлах".
Другие страны
19 февраля 2025 г. 17:27
Силы безопасности Сирии арестовали продававших оружие Хезболлах

Сирийские силы безопасности арестовали преступную группу, занимавшуюся контрабандой оружия и продажей его ливанской шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, операция по задержанию членов ячейки проводилась в населенном пункте Эль-Кутайфа, расположенном в 40 км к северу от столицы Сирии.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря того же года они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. В конце января 2025 года новые власти Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств бывшего правительства и действующих в стране вооруженных формирований, а также заявили о планах воссоздать армию.

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