Силы безопасности Сирии арестовали продававших оружие "Хезболлах"

Сирийские силы безопасности арестовали преступную группу, занимавшуюся контрабандой оружия и продажей его ливанской шиитской организации "Хезболлах".

Сирийские силы безопасности арестовали преступную группу, занимавшуюся контрабандой оружия и продажей его ливанской шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, операция по задержанию членов ячейки проводилась в населенном пункте Эль-Кутайфа, расположенном в 40 км к северу от столицы Сирии.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря того же года они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. В конце января 2025 года новые власти Сирии объявили о роспуске всех силовых ведомств бывшего правительства и действующих в стране вооруженных формирований, а также заявили о планах воссоздать армию.