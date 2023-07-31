Силы безопасности Пакистана заявили о причастности ИГ к теракту с 45 погибшими

Боевики террористической организации "Исламское государство" причастны к взрыву, осуществленному в воскресенье террористом-смертником в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Боевики террористической организации "Исламское государство" причастны к взрыву, осуществленному в воскресенье террористом-смертником в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.

"В причастности ИГ к этому преступлению нет никаких сомнений", - заявил изданию представитель пакистанских спецслужб.

30 июля террорист-смертник осуществил взрыв на съезде входящей в правящую коалицию партии "Собрание исламских богословов". В зале, где проводился съезд, находились 400 человек. Погибли по меньшей мере 45 человек, еще около 150 получили ранения. В результате теракта был убит генеральный секретарь партии Хар Зиаулла.

В Баджауре объявлено чрезвычайное положение. Больницы в столице провинции Пешаваре переведены на усиленный режим работы. Многие из раненых находятся в критическом состоянии.