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Силы безопасности Пакистана заявили о причастности ИГ к теракту с 45 погибшими

Силы безопасности Пакистана заявили о причастности ИГ к теракту с 45 погибшими Боевики террористической организации "Исламское государство" причастны к взрыву, осуществленному в воскресенье террористом-смертником в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Другие страны
31 июля 2023 г. 11:52
Силы безопасности Пакистана заявили о причастности ИГ к теракту с 45 погибшими

Боевики террористической организации "Исламское государство" причастны к взрыву, осуществленному в воскресенье террористом-смертником в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.

"В причастности ИГ к этому преступлению нет никаких сомнений", - заявил изданию представитель пакистанских спецслужб.

30 июля террорист-смертник осуществил взрыв на съезде входящей в правящую коалицию партии "Собрание исламских богословов". В зале, где проводился съезд, находились 400 человек. Погибли по меньшей мере 45 человек, еще около 150 получили ранения. В результате теракта был убит генеральный секретарь партии Хар Зиаулла.

В Баджауре объявлено чрезвычайное положение. Больницы в столице провинции Пешаваре переведены на усиленный режим работы. Многие из раненых находятся в критическом состоянии.

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Версия на английском языке Pakistani security forces claim ISIS involvement in 45-death attack

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