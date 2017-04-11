Силы безопасности Нигера ликвидировали 57 боевиков "Боко харам"

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Нигера ликвидировали 57 боевиков группировки "Боко харам".

Как передает Report, об этом сoобщилo агентство Reuters.

По данным агентства, операция по уничтожению членов группировки началась после того, как накануне вечером они напали на деревню неподалеку от города Диффа на юго-востоке страны. В результате атаки боевиков пострадали 15 солдат и два мирных жителя.

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убиты по меньшей мере 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами.

По сведениям правозащитников, экстремисты похитили десятки тысяч людей, в том числе 10 тыс. юношей и несколько тысяч женщин. При этом боевики регулярно используют пленников в качестве террористов-смертников.