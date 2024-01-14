О нас

Силы безопасности Израиля задержали сестер ликвидированного лидера ХАМАС

Силы безопасности Израиля задержали сестер ликвидированного лидера ХАМАС Израильские силы безопасности задержали двух сестер уничтоженного в начале января члена руководства радикального движения ХАМАС Салеха аль-Арури.
Другие страны
14 января 2024 г. 08:51
Силы безопасности Израиля задержали сестер ликвидированного лидера ХАМАС

Израильские силы безопасности задержали двух сестер уничтоженного в начале января члена руководства радикального движения ХАМАС Салеха аль-Арури.

Как передает Report, об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, Даляль и Фатима аль-Арури были схвачены рано утром в воскресенье в собственных домах во время рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera продемонстрировал кадры с сыном одной из сестер, который рассказал, что израильские военные ворвались и разгромили их дом, а также конфисковали фотографии его дяди Салеха.

Аль-Арури, занимавший с 2017 года пост заместителя главы политбюро ХАМАС и считавшийся вторым человеком в движении, погиб в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия ливанской столицы 2 января. Он являлся одним из основателей боевого крыла радикальной организации и возглавлял ее отряды на Западном берегу Иордана. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с аль-Арури еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем, произошедшей 7 октября 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Sisters of former Hamas leader al-Arouri arrested in West Bank
Версия на азербайджанском языке İsrail təhlükəsizlik qüvvələri HƏMAS-ın məhv edilən liderinin bacılarını saxlayıb

Другие новости из категории

Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов
Трамп обвинил Байдена в фальсификации выборов
14 января 2024 г. 08:42
Лондон готов нанести новые удары по позициям хуситов
Лондон готов нанести новые удары по позициям хуситов
14 января 2024 г. 08:02
Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию от России
Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию от России
14 января 2024 г. 07:43
Пентагон ищет двух пропавших военнослужащих у берегов Сомали
Пентагон ищет двух пропавших военнослужащих у берегов Сомали
14 января 2024 г. 07:01
Нетаньяху: Израиль не закончит войну без контроля над границей Газы с Египтом
Нетаньяху: Израиль не закончит войну без контроля над границей Газы с Египтом
14 января 2024 г. 05:25
МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом 
МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом 
14 января 2024 г. 04:53
Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах
Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах
14 января 2024 г. 04:23
Продлить финансирование правительства США до марта могут на следующей неделе
Продлить финансирование правительства США до марта могут на следующей неделе
14 января 2024 г. 03:52
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
14 января 2024 г. 03:21
На севере Ирака и Сирии уничтожено 25 террористических объектов
На севере Ирака и Сирии уничтожено 25 террористических объектов
14 января 2024 г. 01:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi