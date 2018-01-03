Силы безопасности Ирака ликвидировали боевиков группировки "Исламское государство"

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Иракские силы безопасности на днях в районе иракско-сирийской границы на западе страны ликвидировали 15 проникших на территорию Ирака из Сирии боевиков группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, подобное заявление распространило Министерство внутренних дел Ирака.

Согласно информации ведомства, после получения силами безопасности Ирака информации о проникновении боевиков "Исламского государства" из Сирии в западной части страны у иракско-сирийской границы была устроена засада, 15 боевиков были ликвидированы. В заявлении не раскрываются время и место осуществления данной операции.