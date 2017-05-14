Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали более 70 боевиков

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 73 боевика были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в девяти из 34 провинций Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел исламской республики.

"Операции сил безопасности Афганистана проводились в провинциях Гильменд, Кандагар, Кундуз, Бадахшан, Урузган, Бадрис, Баглан, Балх и Саманган, - приводит телеканал TOLOnews текст заявления ведомства. - Не менее 73 боевиков были уничтожены".

Кроме того, по данным МВД, среди ликвидированных исламистов числится один из полевых командиров радикального движения "Талибан" в провинции Балх Мулла Анамулла.