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    Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали более 70 боевиков

    Cреди ликвидированных террористов числится один из полевых командиров Талибана в провинции Балх Мулла Анамулла

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 73 боевика были ликвидированы за сутки в ходе военных операций в девяти из 34 провинций Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел исламской республики.

    "Операции сил безопасности Афганистана проводились в провинциях Гильменд, Кандагар, Кундуз, Бадахшан, Урузган, Бадрис, Баглан, Балх и Саманган, - приводит телеканал TOLOnews текст заявления ведомства. - Не менее 73 боевиков были уничтожены".

    Кроме того, по данным МВД, среди ликвидированных исламистов числится один из полевых командиров радикального движения "Талибан" в провинции Балх Мулла Анамулла.

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