Силы безопасности Афганистана уничтожили ключевой опорный пункт ИГИЛ

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана при поддержке иностранных военных уничтожили ключевой опорный пункт боевиков террористической организации ИГИЛ в уезде Хаска-Мина провинции Нангархар (на востоке страны).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLOnews.

"Военная операция была начата 10 дней назад, в ходе нее были уничтожены 150 боевиков ИГИЛ", - приводит телеканал заявление афганских сил. По его данным, ИГИЛ из уничтоженного опорного пункта планировало совершение нападений в столице страны Кабуле и других частях республики. "У них [ИГИЛ] здесь были учебные центры. На этом месте, где мы стоим, боевики ИГИЛ пришли и обезглавили восемь сотрудников пограничной службы", - отметил в эфире TOLOnews представитель подразделения сил специального назначения армии Афганистана.