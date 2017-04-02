Силы безопасности Афганистана ликвидировали за сутки 27 боевиков

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Афганские силы национальной безопасности (АСНБ) ликвидировали за сутки 27 боевиков в ходе контртеррористических рейдов в 11 из 34 провинций страны.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу министерство обороны исламской республики.

"За последние 24 часа АСНБ провели серию антитеррористических операций по зачистке части территорий от террористов и врагов мира и стабильности в Афганистане, - приводит выдержки из документа агентство Синьхуа. - В результате удалось уничтожить 27 боевиков, еще шесть взяты в плен, 17 исламистов получили ранения". Кроме того, по данным ведомства, в ходе контртеррористических мероприятий было обнаружено и изъято большое количество боеприпасов, уничтожены один заминированный автомобиль, три мотоцикла и укрытия боевиков.

Информации о потерях со стороны военных не поступало.