О нас

Силы афганского сопротивления взяли в плен 13 наемников талибов

Силы афганского сопротивления взяли в плен 13 наемников талибов Силы афганского "Фронта национального сопротивления" (ФНС) подожгли две базы талибов и взяли в плен 13 наемников движения "Талибан" в одном из районов провинции Нуристан.
Другие страны
25 января 2023 г. 13:02
Силы афганского сопротивления взяли в плен 13 наемников талибов

Силы афганского "Фронта национального сопротивления" (ФНС) подожгли две базы талибов и взяли в плен 13 наемников движения "Талибан" в одном из районов провинции Нуристан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter ФНС.

"В результате атаки сил "Фронта национально сопротивления" отважные бойцы ФНС захватили 13 наемников талибов в провинции Нуристан", - отмечается в сообщении.

По данным ФНС, в ходе атаки, которая произошла во вторник, были также подожжены две базы талибов и захвачена часть боеприпасов противника.

Представители талибов пока не комментируют инцидент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi