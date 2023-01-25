Силы афганского сопротивления взяли в плен 13 наемников талибов

Силы афганского "Фронта национального сопротивления" (ФНС) подожгли две базы талибов и взяли в плен 13 наемников движения "Талибан" в одном из районов провинции Нуристан.

Силы афганского "Фронта национального сопротивления" (ФНС) подожгли две базы талибов и взяли в плен 13 наемников движения "Талибан" в одном из районов провинции Нуристан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter ФНС.

"В результате атаки сил "Фронта национально сопротивления" отважные бойцы ФНС захватили 13 наемников талибов в провинции Нуристан", - отмечается в сообщении.

По данным ФНС, в ходе атаки, которая произошла во вторник, были также подожжены две базы талибов и захвачена часть боеприпасов противника.

Представители талибов пока не комментируют инцидент.