Сильвия Феррарис: ADA будет содействовать развитию кадров в сфере архитектуры и градостроительства в Азербайджане

Факульт дизайна и архитектуры университета ADA намерена активно содействовать подготовке новых архитекторов, дизайнеров и градостроителей, учитывая стремительное развитие Азербайджана.

Факультет дизайна и архитектуры университета ADA намерен активно содействовать подготовке новых профессиональных кадров в Азербайджане в сферах архитектуры, дизайна и градостроительства.

Как сообщает Report, об этом декан факультета Сильвия Феррарис сказала журналистам в кулуарах церемонии открытия новых специальностей в рамках проекта Итало-Азербайджанского университета.

Феррарис отметила, что стремительное развитие Азербайджана также делает необходимым развитие кадрового потенциала в этих областях.

"Очень рада сообщить, что сегодня мы запускаем две новые программы: по городскому планированию и коммуникационному дизайну. Азербайджан - быстро развивающаяся страна с огромными возможностями в культурной и экономической сферах. Поэтому мы, факультет дизайна и архитектуры ADA, будем содействовать подготовке новых архитекторов, дизайнеров и градостроителей", - сказала она.

По словам декана, градостроители будут играть ключевую роль в развитии города Баку и регионов Азербайджана в будущем. Коммуникационный дизайнер поможет компаниям и учреждениям разработать свои собственные коммуникационные стратегии, развить свои ценности и свою индивидуальность, сказала она.